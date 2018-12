Bos van Commerce zorgt voor kerstsfeer in Oostduinkerke

Niet minder dan 550.000 toeristen verwacht Westtoer deze Kerstvakantie aan onze kust. Door het milde weer kiezen veel gezinnen voor een last-minute vakantie aan zee. Bij de hotels lopen de boekingen vlot binnen, en er valt dan ook van alles te beleven, ook in Oostduinkerke en Koksijde.

Een dennenbos pal op het strand, het is een eerder ongewone combinatie. Maar in Oostduinkerke is het “Bos van Commerce” een jaarlijkse traditie tijdens de eindejaarsperiode. Tussen het feestvieren door zijn er activiteiten genoeg zodat je je zeker geen dag hoeft te vervelen.

Er is ook een boshut, tipi, sprookjeshuis en een hindernissenparcours.