Bos! Festival in Gullegem blijft jaar na jaar groeien

Zaterdag konden natuurliefhebbers in Gullegem terecht voor de 3de editie van het Bos! Festival. Net zoals vorig jaar was het ecologisch festival al maandenlang op voorhand uitverkocht.

3 jaar geleden startte het duurzame festival met zo'n 400 festivalgangers, maar dat aantal werd ondertussen stelselmatig verhoogd. Vorig jaar vlogen de 800 tickets de deur uit, waardoor er dit jaar 1.200 festivalgangers mochten afzakken naar domein Bergelen. En opnieuw waren de tickets in geen tijd uitverkocht. Veel uitbreiding zit er trouwens niet aan te komen, zeggen organisatoren Het Wilde Westen en Natuurpunt. 'We willen de fauna en flora in het domein ook niet te veel storen, daarom blijven we bewust klein." Vegetarisch & veganistisch Optredens waren er zaterdag van Absynthe Minded, Mooneye en Beak. Maar ook de kinderen konden hun hart ophalen tijdens het festival, in het kinderdorp kon er namelijk de hele namiddag gespeeld en geknutseld worden. Neem daarbij nog de 5 foodtrucks met vegetarische en veganistische gerechten, en het Bos! Festival is compleet. Milieu-impact beperken Als ecologisch evenement heeft Bos! Festival trouwens nog een missie: er worden geen wegwerpbekers gebruikt, er is een algemeen rookverbod en er zijn nog andere plannen. Zo hoopt de organisatie dat de tickets volgend jaar nóg sneller verkocht raken, zodat er geen flyers en affiches meer geprint moeten worden. "Op die manier heeft het communicatieteam geen impact meer op het milieu", klinkt het.