Borstbeeld van Yves Leterme onthuld in de Kamer

In de Kamer is een bronzen borstbeeld onthuld van ex-premier Yves Leterme uit Ieper. Het is een traditie dat elke gewezen eerste minister in het parlement vereeuwigd wordt in een borstbeeld. Het beeld is van de hand van kunstenaar Willy Peeters.

Het toeval wil dat de plechtigheid daags na de val van de regering-Michel was gepland. Als premier moest Leterme zelf immers het ontslag van zijn twee regeringen aanbieden. Na de val van zijn regering in 2010, toen het 541 dagen duurde om een nieuwe regering te vormen, was hij de langst zittende premier in lopende zaken ooit. "Misschien zit er in die coïncidentie wel enige symboliek", zei Leterme bij de onthulling. "Ik hoorde pas bij aankomst op Zaventem dat de regering gevallen was. Deze keer zit ik er voor niets tussen".

"Le jour de gloire est arrivé: de onthulling van uw borstbeeld", zei Kamervoorzitter Siegfried Bracke. Leterme krijgt zijn buste naast die van Herman Van Rompuy, de opvolger én voorganger van Leterme. Die plaats is volgens Bracke passend: "U bent elkaar tegengekomen, in meerdere betekenissen van het woord". Bracke merkte ook op dat de buste van Van Rompuy "in een heel andere stijl is gemaakt".

Catastrofe vermeden

De Kamervoorzitter had lovende woorden voor de ex-premier, vooral voor zijn werk tijdens de bankencrisis. "U hebt toen een catastrofe vermeden".

Het borstbeeld van Willy Peeters toont volgens Bracke "een politicus van dit tijdsgewricht". "Niet de machtspoliticus, maar de verpersoonlijking van een ingehouden, maar doordachte macht".

In zijn dankwoord kwam Leterme onder meer terug op de periode dat hij de regering in langlopende zaken leidde, in nauwe samenspraak met het parlement. "Dat was zeer uitdagend en delicaat". Volgens Leterme is het land toen blijven werken dankzij de burgers, maar ook dankzij politici "die het algemeen belang boven het partijbelang" plaatsten.