Bootsea festival organiseert vierde editie in Oostende

Bootsea is een betaalbaar en toegankelijk dance festival voor personen met een beperking. Stad Oostende mag het festival voor de vierde keer ontvangen en financiert 350 tickets via de crowdfundingsactie van Briek vzw.

Op 22 september 2022 vindt de vierde editie van Bootsea festival plaats in de Wellnington Hippodroom in Oostende. Festivalbezoekers uit België en Nederland komen samen met hun vrienden en begeleiders genieten van DJ’s en artiesten. Onder andere CAMILLE, Guga Baul, Kobe Ilsen & Viktor Verhulst, DJ Jack, De Bromeo's, De Bobby's en Michael Schack hebben al toegezegd. Er worden ook een kermis, een silent disco, een chillzone, een cocktailbar, leuke randanimatie en heerlijke catering voorzien.

Crowdfundingsactie