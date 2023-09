Bootloketje mag geen 40 cm groter zijn van Erfgoed Vlaanderen

Een rederij in Brugge mag het ticketloket voor bootjes niet uitbreiden. De eigenaar wil het piepkleine loket vervangen door een iets groter en comfortabeler exemplaar dat amper 40 centimeter breder is. Maar het Agentschap Onroerend Erfgoed verzet zich.

Onbegrijpelijk, vindt de reder en ook de stad vindt het jammer, maar moet zich erbij neerleggen.

Jos Michielsens, Rederij 'Venetië van het Noorden': "De wc beneden in onze dienstruimte is zelfs ruimer dan dit hokje. Comfortabeler zelfs." En dus wil Jos een nieuw loket installeren dat amper veertig centimeter breder is dan wat er nu staat. Zodat er op zijn minst plaats is voor een laptop. " Dan zou ik op dode momenten e-mails kunnen verzenden en de facturatie doen, zodat ik dat 's avonds thuis niet meer moet doen. Veertig centimeter erbij. Dat is wat ik vraag."

"Tafeltjes voor horeca kunnen wel"

De brandweer van Brugge gaf positief advies. Maar het Agentschap Onroerend Erfgoed gaf een negatief advies en dat is bindend. Jos vraagt zich af of ze wel ter plekke zijn komen kijken. "Overal in de stad staan er op de voetpaden tafeltjes en stoeltjes voor de horeca. Dat kan wel. Maar in een dode hoek veertig centimeter erbij, dat kan niet. Ik ben teleurgesteld.

Franky Demon, schepen ruimtelijke ordening Brugge: "Moest het stadsbestuur zelf volledig autonoom kunnen beslissen, dan denk ik wel dat we dit op een juiste plaats zouden vergund hebben. Maar de regels zijn er voor iedereen en wij moeten die navolgen."

De schepen is wel van plan om dit nog eens aan te kaarten bij Erfgoed.