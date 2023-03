"Bootjesmannen op Brugse Reien praten te luid"

Oud-journalist en schrijver Rik Vanwalleghem vindt dat de bootjesmannen op de Brugse Reien te luid praten. Zelf woont hij langs de Groenerei. En hij heeft er zoveel last van, dat hij ermee dreigt om de stad in gebreke te stellen.

Geen bootjes op de Reien in Brugge vandaag, maar als het mooi weer is varen er best veel rond. En dat zorgt voor lawaaioverlast vindt oud-journalist Rik Vanwallghem, die zelf niet voor de camera wil reageren. Hij wil het geplande overleg tussen de stad en de rederijen van volgende week afwachten.

"Elke rederij heeft nu al minstens één elektrische boot. Wij merken dat mensen die nu op een elektrische boot uitleg geven al minder 'lawaai' maken dan bootsmannen op een oude motorboot want zij moeten luider praten om boven het geluid van de motor uit te komen", klinkt het bij Mieke Hoste, schepen van toerisme in Brugge.

"Wij gaan dat goed monitoren en goed overleg plegen met de rederijen en kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen."