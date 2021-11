Boosterpikken van Eerstelijnszone Waregem blijven in twee bestaande vaccinatiecentra

In de Eerstelijnszone Waregem, goed voor zeven gemeenten, vinden ook de boosterprikken voor de brede bevolking in de huidige twee vaccinatiecentra plaats: in Waregem Xpo en de Zwevegemse Sint-Pauluszaal dus.

Sinds vorige week zijn ze daar gestart met de derde prik voor 65-plussers en daarmee zit de zone perfect op schema. Sinds een maand hebben ze trouwens één gemeenschappelijk callcentrum, in Anzegem.

In dat callcentrum in het toekomstig gemeentepunt van Anzegem bevestigen of verplaatsen vrijwilligers vaccinatieafspraken voor de hele Eerstelijnszone Waregem. Voor de vaccinatie zelf moeten de inwoners van Anzegem, Deerlijk, Waregem, Wielbeke, Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn dus nog steeds naar Waregem Expo of de Sint-Pauluszaal in Zwevegem. Kurt Vanryckeghem, burgemeester Waregem: "Ongeveer negentig procent van de 85-plussers heeft al een derde prik gekregen. We verwachten dat tegen eind dit jaar ook alle 65-plussers aan de beurt zullen geweest zijn. Tegen eind maart of eind april rekenen we erop dat alle 18-jarigen hun derde prik zullen gehad hebben."

Boostervaccinatie

Ook de boostervaccinatie voor de mensen in de zorg en zij die Johnson en Johnson kregen is bezig. In cijfers krijgen tegen eind dit jaar 33.000 inwoners hun derde prik, tegen eind april zijn dat er dan 92.000. De campagne loopt alvast vlot. Pieter Hubeau, Eerstelijnszone Regio Waregem: "Bij het uitnodigen voor de boosterprik wordt er steeds gekeken naar het interval dat men heeft tussen de tweede prik en het nieuw vaccinatiemoment. Ik kan zeggen dat we zowel voor Waregem als Zwevegem dagelijks de mensen uitnodigen die hun interval bereikt hebben."

In Waregem Expo is de opstelling intussen kleiner omdat de medische gegevens van inwoners al bekend zijn. Op die manier is er in het weekend ruimte voor evenementen, voor zover die nog kunnen.