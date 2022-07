De man, die kampte met een drankprobleem, verschanste zich in zijn woning in de Stationsstraat. Omdat hij uit het leven wou stappen, kwam de politie een kijkje nemen. Maar in zijn huis vuurde de bewoner met een boog zeven pijlen af op de agenten. Die konden nog net schuilen achter een deur. Een speciaal interventieteam moest hem uiteindelijk overmeesteren. De buurt werd een tijdlang afgesloten en ook een school moest even in lockdown.