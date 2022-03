Boodschap van vrede vanuit torens uit de hele wereld, Ieper doet mee

Aan alle beiaardiers van over de hele wereld is gevraagd om bij te dragen aan een symbolische muzikale actie, naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Vanuit de torens wordt een boodschap van vrede uitgedragen met Oekraïense liederen. Ludo Geloen uit Ieper speelde mee.

De actie is opgezet vanuit de Beiaard Wereld Federatie, en wordt ten volle ondersteund door de Russische beiaardiers. De afgelopen decennia is immers een beiaardcultuur gestart in zowel Rusland als Oekraïne, met nieuwe beiaarden in Kiev en Sint-Petersburg.

In beide landen zijn er beiaardiers die een beiaarddiploma hebben behaald en zijn er ook nieuwe beiaardstudenten. Alle beiaardiers werken samen, welk land van origine dan ook.

De muzikale boodschap weerklonk niet alleen in Europa, maar ook in Amerika, Azië en Australië.