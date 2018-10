Bondscoach Philip Mestdagh verliest met Namen van Deerlijk

Vorige maand behaalde hij met de Belgian Cats de vierde plaats op het wereldkampioenschap in Tenerife. Maar naast bondscoach is Ieperling Philip Mestdagh ook coach van Namen dat vandaag aan de bak moest tegen Deerlijk. Bij Namen speelt ook dochter Hanne Mestdagh.

Naast de Cats is Mestdagh ook coach van Namen. En in die ploeg speelt ook zijn dochter Hanne Mestdagh. Ook zij was er, net zoals haar zus Kim, bij op het WK.

Met Deerlijk krijgt het Namen van de Mestdaghs een ploeg in vorm tegenover zich. De dames van Deerlijk kennen hoogdagen en staan met drie zeges uit evenveel wedstrijden helemaal bovenaan het klassement. De West-Vlamingen spelen dus met vertrouwen. In het eerste kwart moeten ze nog achtervolgen op Namen, maar in het tweede kwart gaat Deerlijk erop en erover. Op het einde van de eerste helft zorgt Lara Gaspar voor de tienpuntenkloof. 32-22.

Na een donderpreek van coach Mestdagh komt Namen iets scherper uit de kleedkamer. Met drie bommen op rij dicht Hanne Mestdagh de kloof. Maar ook zij gaat samen met haar ploeggenotes ten onder. Deerlijk wint verdiend met 54-51. De ongeslagen reeks blijft duren.