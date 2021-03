Bomvolle treinen naar de kust

Het mooie weer lokt veel volk naar de kust. De treinen naar bijvoorbeeld Oostende, zitten dan ook bomvol. En dat in volle coronacrisis.

De regel dat treinreizigers enkel op zetels aan het venster mogen plaatsnemen, geldt maar tijdens de Paasvakantie (3-18 april) en het weekend van 24 en 25 april. Die regel geldt dus nu nog niet, ook al is voor velen de paasvakantie met een week vervroegd. Burgemeester Bart Tommelein op Twitter: “Zoals verwacht is er een te grote druk op de stations in het binnenland richting kust.”

De NMBS meldt intussen dat ze het drukteplan, om drukte te spreiden en te kanaliseren, in werking heeft gezet. De vervoersmaatschappij raadt af om vandaag en woensdag nog naar zee te reizen met de trein. "We raden reizigers aan om andere, rustige bestemmingen in België te kiezen", klinkt het bij NMBS.

Druktebarometer

Toerismebedrijf Westtoer verwijst intussen naar de druktebarometer online. Die geeft aan waar het rustig is, of net waar het te druk is.