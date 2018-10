Bommelding bij Vives: campussen ontruimd

De campus handelswetenschappen en bedrijfskunde van de Hogeschool Vives Kortrijk werd van ochtend ontruimd nadat er een bommelding was binnengekomen. Ook de campus in Roeselare werd een tijdlang geëvacueerd. "De melding was niet erg duidelijk waardoor we in eerste instantie besloten om ook Roeselare te evacueren, maar de melding bleek enkel voor Kortrijk bedoeld", zegt Thomas De Tavernier van de politiezone Vlas.

"We zijn dan onmiddellijk met een onderzoek gestart, en al snel bleek het vals alarm te zijn. In overleg met de directie hebben we besloten om toch een evacuatie van de gebouwen te doen en een deel van de gebouwen te sweepen. We onderzoeken nu of we verdere stappen zullen ondernemen tegen de verantwoordelijke voor de melding."

In VIVES Roeselare zijn de lessen voor de rest van de dag afgelast, in VIVES Kortrijk gaan de lessen wel door.

Bommelder

Een student zou vermoedelijk verantwoordelijk zijn voor de valse bommelding aan de Vives Hogeschool in Kortrijk. Vijf studenten kregen zondag een bommelding toegestuurd vanaf het mailadres van een medestudent, zo bevestigt de directeur van de hogeschool. "Vijf van onze studenten ontvingen zondagavond een mailtje met de melding dat er om 14.30 uur een bom zou afgaan", vertelt Joris Hindryckx, algemeen directeur van Vives. "Vandaag kwamen ze dit melden en toen hebben we onmiddellijk de politie gealarmeerd. Het bericht was verstuurd met een mailadres van een medestudent, die dezelfde richting volgt als de vijf anderen. De politie heeft de studenten ondervraagd en vermoedt nu dat het mailadres gebruikt werd door iemand anders. Het gaat waarschijnlijk om een flauwe grap."

In VIVES Roeselare zijn de lessen voor de rest van de dag afgelast. Vanaf 15u worden de gebouwen in Roeselare vrijgegeven, zodat studenten er achtergelaten spullen op kunnen komen halen. In VIVES Kortrijk zijn intussen alle gebouwen vrijgegeven. De lessen gaan er gewoon door. — Hogeschool VIVES (@viveshogeschool) October 22, 2018

WeTransfer

Gisteren ontvingen vijf studenten een WeTransfer-bericht waarin stond dat er morgen een bom zou ontploffen op hun campus. De politie kwam al snel de dader op het spoor, het zou gaan om een misplaatste grap.

Ontruimingen aan de gang in VIVES Roeselare en VIVES Kortrijk (gebouwen handelswetenschappen) na een (wellicht valse) bommelding. Er is geen reden voor paniek, maar de politie neemt het zekere voor het onzekere. — Hogeschool VIVES (@viveshogeschool) October 22, 2018

Wa is er te doen op vives? Overal politie & evacuatie? — Lena Neirynck (@lenaneirynck) October 22, 2018

