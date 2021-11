Bomen kappen in Tielt? Nieuwe planten of belasting betalen

Tielt zal vanaf 2022 als eerste stad in Vlaanderen een boombelasting invoeren.

Daarbij moet iedereen die een boom wil vellen ofwel zelf een nieuwe boom aanplanten ofwel een belasting betalen. Het geld van de geïnde belastingen wordt door de stad gebruikt om nieuwe bomen aan te planten. I

"Het is de bedoeling om duidelijk te maken dat mensen eerst moeten nadenken voor ze een boom wegdoen. We krijgen vaak de vraag om bomen te rooien en vroegen dan wel altijd om een boom terug te planten maar dat was moeilijk te controleren. Deze regeling moet alles overzichtelijker en doeltreffender maken", zegt schepen van Natuur Roos Tack (CD&V).

Vervangen of financiële compensatie

De nieuwe regeling bestaat niet uitsluitend uit een belasting. "Soms kan het natuurlijk niet anders dat een boom weg moet, voor een bepaalde verbouwing bijvoorbeeld. Dan vragen we om zelf een nieuwe boom te planten. Gebeurt dat niet, dan staat er een financiële compensatie tegenover", aldus Tack. Die financiële compensatie is afhankelijk van de grootte van de boom. Het geld van de boombelasting zal door de stad uitsluitend worden gebruikt voor de aanplanting van nieuwe bomen. Voor professionelen geldt er wel een uitzondering. "Een fruitteler bijvoorbeeld moet geen belasting betalen. Ook als kan aangetoond worden dat de boom ziek is, moet er niet worden betaald."