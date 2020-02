Bombardier Brugge: 'Geen banen bedreigd bij overname'

"Er is bij deze overname helemaal geen sprake van herstructureringen of een bedreiging van werkgelegenheid, integendeel", aldus Poupart-Lafarge. "Het gaat niet om een defensieve fusie om synergieën te creëren en kosten te besparen door herstructureringen, het is een offensieve fusie in een groeimarkt." De Alstom-topman zei wel dat in sommige fabrieken enkele "gerichte aanpassingen" nodig zullen zijn.

Alstom en Bombardier hebben beide activiteiten in België. Alstom is actief met twee competentiecentra en meer dan duizend werknemers in Charleroi en Brussel, Bombardier heeft een fabriek in Brugge. De overname zou in de eerste helft van 2021 rond moeten zijn, na onder meer groen licht van de bevoegde concurrentieautoriteiten. In 2019 werd een geplande fusie tussen Alstom en de spooractiviteiten van het Duitse Siemens nog door de Europese Commissie tegengehouden.

Frans minister van Economie Bruno Le Maire had dinsdag alvast een ontmoeting met Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager. Na afloop zei hij er vertrouwen in te hebben dat de Europese Commissie de overname zou goedkeuren. Le Maire maakte naar eigen zeggen duidelijk dat Europa nood heeft aan "industriële kampioenen" om op te boksen tegen Amerikaanse en Chinese concurrenten en om "onze economische belangen en economische soevereiniteit te verdedigen".