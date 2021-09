Bom gevonden in rijhuis in Roeselare, broers aangehouden voor terrorisme

In Roeselare zijn twee Palestijnse broers opgepakt en aangehouden. Het federale parket voert een terreuronderzoek tegen hen nadat in hun woning een pijpbom is gevonden.

De broers worden verdacht van deelname aan activiteiten van een terroristische organisatie en inbreuken op de wapenwet. De twee wonen in de Hoogleedsesteenweg in Roeselare.

De politie viel een tiental dagen geleden bij hen binnen nadat de twee in Antwerpen hun zus en schoonbroer hadden mishandeld. Tijdens het doorzoeken van de woning werd in een kast een pijpbom gevonden, dat is een metalen buis waarin explosieven zitten en die langs twee kanten is dichtgemaakt.

De Antwerpse politie heeft het onderzoek intussen doorgegeven aan de afdeling Terro van de federale gerechtelijke politie. De twee broers zijn bij de politiediensten bekend als geradicaliseerd. Ze zouden hun zus en schoonbroer geslagen hebben omdat die zich ‘te Westers gedroegen.’