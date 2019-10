Bolle kasseien verdwijnen uit Boezinge, nieuwe zone 30 moet verkeer afremmen

Naar aanleiding van geplande rioleringswerken wordt de dorpskern van de Ieperse deelgemeente Boezinge vernieuwd. De bestaande kasseien in de Diksmuidseweg zorgen voor geluidsoverlast en zijn een doorn in het oog van fietsers, die het fietspad amper kunnen gebruiken omdat de wagens er mogen parkeren. Het stadsbestuur hield begin dit jaar een bevraging en infomarkt. Ook oppositiepartij CD&V trok toen de baan op met een enquête en presenteerde de resultaten op de gemeenteraad: "61% is tegen kasseien, 13% is voor kasseien en het voorgestelde ontwerp, 24% is voor een combinatie, 2% had geen mening", klonk het toen. Er werd zelfs een burgerinitiatief opgericht: de Facebookpagina Boezinge 2020.

(lees verder onder de foto)

Maandagavond hield het stadsbestuur een tweede infomarkt. "Tijdens de eerste infomarkt hadden we enkele modellen van hoe de dorpskern er kón uitzien en kregen we heel wat voorstellen van de inwoners. De teneur was duidelijk: minder kasseien en de verkeerssnelheid verlagen", zegt Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein (SP.A). "Nu hebben we een voorstel van plan. De bolle kasseien verdwijnen en worden enkel nog hergebruikt in parkeerplaatsen. Op het stuk van de Vannestestraat tot aan de Brugstraat komen er vlakke kasseien, die vergelijkbaar zijn met deze in de vernieuwde dorpskern van Zillebeke. In totaal verdwijnt er dus 576 meter kasseien. De volledige strook met vlakke kasseien wordt ingericht als zone 30 en er komen fietssuggestiestroken om het verkeer af te remmen. Er zullen geen obstakels meer zijn voor fietsers. Ik ben heel tevreden over de opkomst en het feit dat de aanwezigen hun mening durven te zeggen."

Als alles volgens plan loopt starten de werken in het najaar van 2020. De duurtijd wordt geschat op ongeveer 2 jaar.