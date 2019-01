Naast WBF-wereldkampioene bij de superlichtgewichten wordt Oshin Derieuw de persoonlijke kabinetsmedewerker van burgemeester Francis Benoit in Kuurne.

In november verdedigde ze nog met succes haar wereldtitel in het Noord-Franse Hénin-Beaumont. Na een kamp van tien ronden wonen Derieuw op punten van Santana. Derieuw woont sinds een jaar in Kuurne. “Doorzettingsvermogen heeft ze genoeg”, weet burgemeester Benoit, “maar met haar administratief-commercieel talent ben ik blij dat ze ons team versterkt.”

Bekijk ook