De Roeselaarse bokser Yves Ngabu is vrijgesproken voor fraude en voor het achterlaten van een financiële put bij de organisatie van een Europees titelgevecht boksen in Schiervelde in Roeselare.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Ngabu werd in februari 2019 Europees Kampioen in Roeselare, maar hij liet als mede-organisator een put van 82.000 euro achter. Volgens de rechtbank is niet hij maar zijn toenmalige manager en advocaat daarvoor verantwoordelijk. Die zou de touwtjes in handen gehad hebben in de vennootschap Team Ngabu. Die vennootschap ging uiteindelijk failliet, maar het faillissement werd laattijdig aangegeven. De ex-manager krijgt nu een celstraf van 4 maanden met uitstel en een boete van 2.400 euro.

