Bogaert (CD&V): 'Voortbestaan West-Vlaanderen bedreigd'

2 weken nog voor de verkiezingen. CD&V hoopt om op 26 mei 26 procent te halen in onze provincie. Dat viel te horen op een kandidatenavond van de partij in Torhout.

Veel op het spel

CD&V West-Vlaanderen gaat de laatste twee weken van de campagne in met de kandidatenavond in Torhout. Alle kopstukken van de partij zijn naar de thuisbasis van viceminister-president Hilde Crevits afgezakt. De strijdlust is groot, maar er staat dan ook veel op het spel. Lijsttrekker Hendrik Bogaert stelt zelfs dat als de CD&V in de oppositie terecht komt, West-Vlaanderen zal verdwijnen.

Jongere en nieuwe lijst

CD&V heeft de lijsten vernieuwd en verjongd, maar brengt meteen ook een aantal West-Vlaamse sterkhouders in stelling. 'West-Vlaanderen wordt maar karig bedeeld, sinds mobiliteit in de Vlaamse regering naar een andere partij ging', zo zeggen ze.

Kris Peeters trekt de lijst voor Europa. Maar voor Hilde Crevits is hij in de eerste plaats de mentor, van wie ze heel veel heeft opgestoken in de Vlaamse regering.