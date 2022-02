Boezingenaar staat terecht voor moord op vader

C.V. belt op 25 juli 2019 rond 11.55 uur zelf naar zijn moeder. "Ge gaat moeten komen, ik heb pa doodgestoken", klonk het. De vrouw was op dat moment sowieso al onderweg naar de woning van haar zoon. Twintig minuten eerder had G.V., de vader, laten weten dat 'het terug van hetzelfde was'. Hun zoon bevond zich volgens het slachtoffer opnieuw in een psychose.

"Misbruik"

In het telefoontje naar zijn moeder vertelde C.V. ook dat zijn vader hem zou opgebiecht hebben dat hij hem in zijn jeugd had misbruikt. De speurders vonden in de woning ook een vreemd briefje met het opschrift 'je pa is pedo'. Later deed de beschuldigde tijdens een verhoor bij de politie dat verhaal zelf af als onzin. Het onderzoek toonde ook aan dat vader en zoon een goede band hadden met elkaar.

Een kwartiertje na het gesprek met zijn moeder verwittigde V. ook de hulpdiensten. Hij vertelde dat hij zijn vader in de borst had neergestoken. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Drugsprobleem

Tijdens de reanimatie stelde de beschuldigde zich weerspannig op, waardoor het moeilijk was om hem te boeien. De jongeman was zelfs zodanig buiten zinnen dat de MUG-arts hem een kalmeermiddel moest toedienen. Uiteindelijk werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van Ieper, waar hij in een kunstmatige coma werd gebracht.

Tijdens het onderzoek bleek dat de dader al langer kampte met een drugsprobleem. In zijn tienerjaren zou hij na een rilatinebehandeling voor ADHD overgeschakeld zijn op cannabis. De beschuldigde liet zich meermaals begeleiden voor zijn verslaving aan cannabis en cocaïne. Dankzij een opname wist hij af te kicken, maar vrij snel herviel hij in zijn druggebruik.

Voor drugsbezit kreeg hij van de correctionele rechtbank van Ieper in 2013 al eens opschorting van straf. Rijden onder invloed leverde hem twee veroordelingen door de politierechtbank op. Volgens zijn moeder maakte cocaïne de beschuldigde opvliegend en agressief. Bovendien kreeg hij dan psychoses, waarbij hij zijn ouders allerhande verwijten naar het hoofd slingerde.

Psychose

Een psychose is ook de enige mogelijke verklaring die de beschuldigde kon geven voor de zestien messteken die hij zijn vader toebracht. Volgens de gerechtspsychiaters is het inderdaad geloofwaardig dat de beschuldigde in een psychose belandde door de inname van twee gram cocaïne. Dat zou ook de verklaring zijn voor zijn geheugenverlies.

Anderzijds blijft V. volgens de deskundigen verantwoordelijk voor zijn daden, want hij wist tot welke symptomen zijn cocaïnegebruik kon leiden.

Maandag wordt het proces vervolgd.