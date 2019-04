Boetes tot 800 euro voor afwezige bijzitters

Meer dan honderd opgeroepen bijzitters stuurden op 14 oktober 2018 hun kat. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen bood hen allemaal de kans om een minnelijke schikking van 250 euro te betalen. "In ons arrondissement heeft ongeveer 75 procent die minnelijke schikking betaald, de anderen hebben we correctioneel gedagvaard", aldus procureur Grace Van Beselaere. Met de themazitting rond afwezige bijzitters wil het parket ook het bredere publiek van hun verantwoordelijkheden bewust maken.

Slechts negen beklaagden kwamen op 28 februari opdagen. Enkelen legden uit dat ze de aangetekende brief nooit ontvangen hebben. Ook nachtwerk of een zwaar verjaardagsfeestje werden als excuses opgeworpen. Een vrouw uit Knokke, die bij verstek werd berecht, legde een doktersbriefje neer. Het ging echter om een attest van 14 januari, dat dus op geen enkele manier haar afwezigheid op 14 oktober verklaarde.

In totaal werden 21 mensen gedagvaard. Voor twee beklaagden vroeg het parket zelf om het verval van de strafvordering vast te stellen. Ondertussen was immers gebleken dat ze wel degelijk hun minnelijke schikking betaald hadden. De rechter veroordeelde elf beklaagden tot een geldboete van 400 euro. Zeven andere afwezige bijzitters kregen een boete van 600 euro opgelegd. Door zijn uitgebreid strafblad werd voor Ely M. (26) uit Blankenberge zelfs 800 euro boete uitgesproken. Het OM had voor alle beklaagden 600 euro boete gevorderd.

Enkele gelijkaardige dossiers zullen op de zitting van 11 april behandeld worden.

