Boete voor baas die arbeiders opsloot "omdat ze zouden weglopen"

Tijdens het werk sloot Gentenaar Dmitriy T. zijn werknemers op, zodat ze niet konden gaan lopen. Het arbeidsauditoraat had zes maanden effectieve gevangenisstraf gevorderd.

Op 29 maart 2018 wilden de inspectiediensten een werf controleren in Brugge. Het ging om een grote rijwoning met afgeplakte ramen. In gebrekkig Engels en met handgebaren maakten de arbeiders duidelijk dat de deur op slot was. Uiteindelijk moest de aannemer ter plaatse komen om het pand te openen. De beklaagde sloot de deur naar eigen zeggen om te voorkomen dat zijn werknemers de benen zouden nemen.

Uit het onderzoek bleek dat de vier arbeiders niet via Dimona gemeld waren bij de RSZ. Een Oekraïense werknemer, die illegaal in ons land verbleef, verklaarde dat hij amper 5 euro per uur betaald kreeg. Bij een nieuwe controle in april liep Dmitriy T. opnieuw tegen de lamp voor zwartwerk en tewerkstelling van mensen die illegaal in het land verblijven. De verdediging vroeg om een straf met uitstel.