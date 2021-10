De rechter in Ieper heeft een zaakvoerder van een afvalverwerkingsbedrijf in Wervik veroordeeld voor gesjoemel in namaaksigaretten. Hij moet één jaar naar de cel en krijgt een boete van 5 miljoen euro, waarvan het grootste deel met uitstel.

De firma moest in opdracht van de douane in beslag genomen goederen vernietigen. Maar zes jaar geleden is de zaakvoerder betrapt aan het stuur van een vrachtwagen met 2,5 miljoen namaaksigaretten. Sigaretten die volgens de boekhouding al versnipperd waren. Ook de echtgenote van de man is veroordeeld. Zij krijgt een celstraf van 1 jaar met uitstel en een boete van 5 miljoen euro, ook die is voor het grootste deel met uitstel.

