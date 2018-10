Hondenkweker Abdelkrim S. uit Beselare is bij verstek veroordeeld. Hij moet een boete van 18.200 euro betalen. Een bedrag van 12.970 is verbeurd verklaard.

In maart 2018 namen de Vlaamse diereninspectie, lokale politie en gerecht 70 honden, 7 pups, 11 katten en 3 kittens in beslag in de onvergunde kwekerij van Abdelkrim op het einde van de Slijpstraat bij de A19 in Beselare. Naast een boete beval de rechter ook een verbod van 3 jaar om de kennel en het pension langs de Slijpstraat te exploiteren. En de man mag ook 3 jaar geen honden meer verkopen.