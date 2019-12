Boete door oude parkeerschijf

Marijn Janssens had z'n wagen geparkeerd in het centrum van Diksmuide en zoals gewoonlijk z'n parkeerschijf gelegd. Toen de man even later terugkwam, merkte hij dat er een boete van 25 euro onder z'n ruitenwisser stak met de vaststelling: Parkeerschijf-Oude Type.

Marijn reageert verrast en is niet op de hoogte dat er verschillende types parkeerschijven bestaan. De 'nieuwe' parkeerschijven hebben een tijdsverdeling van een half uur en niet meer per kwartier, zoals dat bij Marijn nog het geval was. 'Ik zal de boete uiteraard betalen,' klinkt het, 'maar ik had toch graag eerst eens een verwittiging gekregen. Ik gebruik mijn parkeerschijf al jaren zonder problemen, tot nu dus.' Sinds maart 2003 is de Europese parkeerschijf verplicht.

Facebook

Marijn post z'n boete meteen op Facebook, en dat zorgt voor een storm aan reacties. 'Ik heb dat gedaan, omdat ik ervan overtuigd ben dat veel mensen -net zoals ik- niet op de hoogte zijn van de verschillende soorten parkeerschijven. En op deze manier kan ik hen helpen. De boete is dan toch niet helemaal voor niets geweest.' Marijn heeft ondertussen een nieuwe parkeerschijf gekocht.