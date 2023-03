Boerenprotest in Jabbeke

Ventilus blijft de gemoederen beroeren. De geplande hoogspanningslijn - die voornamelijk langs de E403 zou gebouwd worden - lokt heel wat kritiek uit, niet in het minst van de boeren. Vandaag is er dan ook protest in Jabbeke, ongeveer 200 tractoren en landbouwvoertuigen zijn aanwezig.

De bovengrondse hoogspanningslijn werd in 2019 aangekondigd, en stuit sindsdien op veel tegenkanting, ook vanuit politieke hoek. De burgemeesters van de betrokken steden en gemeentes waar Ventilus straks doorloopt, zien het liever niet gebeuren. Bij het protest tekent burgemeester Frank Casteleyn (CD&V) present.

LIEVER OP GELIJKSTROOM EN ONDERGRONDS

De aanwezigen op het protest begrijpen dat Ventilus niet tegen te houden is, maar hopen wel op een beter alternatief. In plaats van een bovengronds net pleiten zij voor een ondergronds elektriciteitsnet, om de magnetische straling in de buurt te beperken. Daarnaast zien ze een elektriciteitsnet ook liever op gelijkstroom dan op wisselstroom, maar voor Ventilus lijkt dat niet echt mogelijk. Wisselstroom is meer zelfcorrigerend en bij storingen dus betrouwbaarder, terwijl bij gelijkstroom de elektrische stroom constant blijft en in één richting gaat, klinkt het.

MEER DAN ALLEEN VENTILUS

Het protest is er niet alleen tegen Ventilus, maar ook tegen het stikstofakkoord en opkopen van de landbouwgrond, dat ondertussen waardevol moerasgebied en het leefgebied van beschermde vogelsoorten is, om er een natuurgebied van te maken. De boeren zijn bezorgt dat landbouw in de toekomst onmogelijk wordt. Die boodschap hadden ze graag verkondigd aan minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (NVA). Zij zou het nieuw natuurgebied openen, maar de minister stuurde haar kat naar het protest. Burgemeester Casteleyn toont hier evenwel begrip voor.