'Boerenkerkhoven' in velden: beklijvende acties van jonge boeren

In de Westhoek duiken hier en daar 'boerenkerkhoven' op, vaak op velden langs belangrijke wegen. Een symbolische actie van jonge boeren tegen de omstreden plannen voor een nieuw mestactieplan.

Zo'n begraafplaats is te zien langs de Rijselseweg tussen Ieper en Heuvelland. Met de actie protesteren de landbouwers tegen het landbouwbeleid van de Vlaamse regering.

"Onze Vlaamse landbouw is ten dode opgeschreven", is hun boodschap. De landbouwers vrezen dat lokaal voedsel in de toekomst steeds moeilijker verkrijgbaar zal zijn.