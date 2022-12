Boerenkerkhoven aan stadhuis: verrassingsactie van misnoegde landbouwers

Vorige nacht hebben jonge landbouwers opnieuw een verrassingsactie gehouden tegen het landbouwbeleid. Ze hebben kruisen geplaatst aan enkele stad- en gemeentehuizen in de Westhoek. Dat was het geval in Ieper, Poperinge, Langemark, Zonnebeke en Heuvelland.

Het initiatief van de boerenkerkhoven komt van Boerenhart Vlaanderen, een groep jonge landbouwers die al enkele andere acties hebben op poten gezet.

"Dag in mineur"

“Wij van Boerenhart Vlaanderen plaatsen op de dag van patroonheilige van de landbouw (Sint-Elooi) boerenkerkhoven bij verschillende steden en gemeenten”, zeggen de actievoerders in een mededeling.

“Wat een boerenfeestdag zou moeten zijn is eigenlijk dag in mineur. Hiermee vragen we aan de betrokken steden en gemeenten om samen met ons volledig de kaart van een toekomstgericht beter landbouwbeleid te kiezen en in die zin ook hun rug tegen keren tegen het huidig landbouwbeleid!

Vandaar hebben we enkele vragen richting de burgemeesters. Hopelijk beseffen steden en gemeenten de impact van het beleid (MAP, stikstofakkoord, bouwshift, GLB, pachtwet natuurherstelwet).”