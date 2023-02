Boerenbond ontevreden over aankoop landbouwgrond in Lichtervelde

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering staat er dat ongeveer 4.000 hectare aan bos bijkomt om meer groene gebieden te creëren. De Boerenbond komt daarbij tot de vaststelling dat er in West-Vlaanderen grond in landbouwgebied wordt aangekocht om te bebossen. Daar is ook de bedrijfsgilde van Lichtervelde, die de belangen van de landbouwers in de regio aanmoedigt, niet blij mee. Zij vragen dan ook dat de aangekochte gronden niet willekeurig worden ingezet voor bebossing.

Strategische aankoop

Concreet gaat het om een reeks percelen op de Heihoek. Deze komen oorspronkelijk van een landbouwer die overleed in 2015. Sindsdien liggen de percelen te verloederen, maar daar komt binnenkort verandering in.

Het plan is om de aangekochte grond te laten verbinden met het bos aan de hoeve Colpaert en het Huwynsbos van ongeveer 35 hectare. Dankzij deze strategische aankoop vormt het gebied een mooi geheel.

“Hallucinante prijs”

ANB liet deze week weten dat de landbouwgrond aan een gemiddelde prijs van 11 euro per vierkante meter werd verkocht. Voor de 33 hectare gaat het dus om een totaalbedrag van 3.630.000 euro en dat vindt de Boerenbond te veel. Volgens notaris.be is de gemiddelde prijs per hectare in West-Vlaanderen 77.000 euro per hectare of 7,7 euro per vierkante meter.

Voor de landbouwers is dat een streep door hun rekening, omdat de Boerenbond vreest dat daardoor de gemiddelde grondprijzen zullen stijgen.