Boerenbond niet blij met mogelijke bemiddelaar in N8-dossier

De Boerenbond is niet opgezet met de plannen van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters om een bemiddelaar aan te stellen in het N8-dossier. Die zou dan mee moeten helpen zoeken naar een alternatief tracé.

De Boerenbond heeft een brief gestuurd, mee onderschreven door het ABS en het actiecomité Geen Streep door de Westhoek. Zij vragen de minister om de conclusies uit het participatietraject uit 2018 te respecteren en dus geen nieuw rondje bemiddelen te starten.

Participatietraject

Het project voor een betere verbindingsweg tussen Ieper en Veurne sleept al tientallen jaren aan. Joris Wyseur, voorzitter Boerenbond regioraad Ieper-Poperinge: 'In 2017 startte op vraag van de Vlaamse overheid het participatietraject rond de verbinding Ieper-Veurne. Verschillende stakeholders werden bevraagd, met daarnaast zelfs een bewonersbevraging langsheen de weg. Uit dit intensief traject bleek dat een ruime meerderheid, nl. 19 van de 21 stakeholders, de conclusies onderschreef. Deze conclusie opteerde voor de herinrichting van de weg N8 binnen de huidige rooilijnen en dus maximaal behoud van bestaande open ruimte evenals verder onderzoek naar een omleidingsweg nabij Brielen.'

Alternatief tracé en bemiddelaar?

Volgens Wyseur legt de Ieperse burgemeester Talpe de conclusies van het participatietraject naast zich neer en vond ze Minister van Mobiliteit Peeters bereid om een bemiddelaar aan te stellen. Die moet een alternatief tracé onderzoeken voor de verbinding Ieper-Veurne. Joris Wyseure: 'Deze beslissing getuigt van weinig respect voor het engagement die alle stakeholders en Boerenbond namen om constructief mee te werken aan een participatietraject. Er was een duidelijke keuze gemaakt door 19 van de 21 groepen, hierop verder werken lijkt me dan ook de meest logische oplossing. Laat er geen misverstand over ontstaan, ook landbouwers zijn vragende partij naar een betere ontsluiting, maar niet ten koste van de open ruimte.'

Boerenbond blijft naar eigen zeggen bereid om constructief mee te werken aan een oplossing voor de verbinding Ieper-Veurne, maar die moet gebaseerd zijn op de conclusies uit het participatietraject.