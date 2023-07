Boerenbond en ABS naar Raad van State tegen stikstofinstructie Demir

"Het is intriest dat we moeten overgaan tot juridische stappen om onze landbouwers te beschermen", zeggen Lode Ceyssens en Hendrik Vandamme, de voorzitters van de Boerenbond en ABS.

De impact van de verstrengde stikstofinstructie die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vorige week maandag afkondigde, is volgens de landbouworganisaties "buiten alle proportie en totaal onnodig". "Deze instructies betekenen niet minder dan een totaal uitdoofscenario voor de sector", zo luidt de kritiek.

Als de Raad van State ingaat op de vraag tot schorsing van de instructie wordt de eerste stikstofinstructie, die minder streng was, weer van toepassing. Maar rechtszekerheid kan er alleen komen als in het stikstofdecreet wordt afgestapt van het onderscheid tussen de landbouw en de industrie, stellen beide voorzitters. "Zolang daaraan wordt vastgehouden, is er geen oplossing."

Ongelijkheid tussen landbouw en industrie

"We begrijpen dan ook niet waarom de landbouw aan een dergelijk stringent kader onderworpen wordt en wat dit bijdraagt aan het vermijden van een algemene vergunningenstop. Het enige effect van deze instructies is de ongelijkheid tussen landbouw en industrie nog groter maken", klinkt het.

De vraag om de ministeriële instructies te schorsen is voor Boerenbond en ABS slechts een eerste stap." Ondertussen blijven we verdere juridische stappen bestuderen", laten de organisaties weten. "Landbouwers en ondernemers in Vlaanderen hebben geen boodschap aan draconische ad-hocmaatregelen, maar een degelijk rechtskader dat toekomst geeft in Vlaanderen."

In maart stapte de Boerenbond daarom ook al naar de Raad van State tegen het politiek stikstof­akkoord.