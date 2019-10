Boeren woedend over anti-melkcampagne op bussen en trams

Het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) is niet te spreken over de reclamecampagne die momenteel loopt op trams en bussen van De Lijn.

Op de affiches van Be Vegan staat dat melk dodelijk is voor 150.000 Belgische kalfjes per jaar.

Hendrik Vandamme, voorzitter ABS: “De reclamecampagne tegen melk is voor vele hardwerkende boeren, en zeker voor onze melkboeren, een slag in het gezicht. En een harde slag.”

Bij het ABS staat de telefoon sedert gisteren roodgloeiend. Woedende boeren begrijpen niet dat hun product afgeschilderd wordt als dodelijk. Het ABS vindt deze campagne overduidelijk een stap te ver van de veganistische lobby. “De woede zit hoog, heel hoog. Een melkboer drukte zijn gevoel als volgt uit: ‘Ik waarschuw De Lijn, want hun bussen en trams zouden wel eens een tractor kunnen tegengekomen, zoals in Nederland een paar dagen terug.”

Het ABS nam onmiddellijk contact met De Lijn om zijn ongenoegen te uiten. Dit gebeurde ondertussen ook door heel wat individuele boeren. Daarenboven legde het ABS deze morgen een klacht neer bij de JEP (Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame).

Reactie De Lijn

In een reactie wijst De Lijn er onder meer op dat de campagne van Be Vegan is, en niet van de vervoersmaatschappij zelf. "Lijncom heeft, op basis van haar algemene voorwaarden en deontologische code, te allen tijde het recht om een reclameboodschap te verwijderen, onder meer indien zou blijken dat bepaalde publieksgroepen zich vanuit ethisch standpunt gekwetst zouden voelen." Er kwamen intussen "ontstemde reacties" binnen tegen de reclamecampagne, zegt woordvoerster Inge De Bruyn van De Lijn. Er is overleg gaande tussen de klant en Lijncom.