Boeren protesteren met tractorenhaag in Gent-Wevelgem

De Vlaamse plannen om de stikstofuitstoot tegen 2030 terug te dringen, zijn volgens de Boerenbond en het ABS, het Algemeen Boerensyndicaat, nefast voor de landbouwers in Heuvelland. 30 procent van de varkensstapel moet bijvoorbeeld verdwijnen om de negatieve impact van stikstof op mens en natuur te verkleinen. De boeren beweren dat ze door die inspanningen een groot deel van de landbouwactiviteiten zullen moeten stopzetten. Tussen Dranouter en Kemmel stonden ze daarom met 200 tractors kabaal te maken.

Moordend akkoord

Als ze niet failliet gaan, zullen de boeren grote investeringen moeten maken om de regels na te leven. Bert Hanssens van de Boerenbond Heuvelland was bij het protest aanwezig om “aan te duiden dat het voor de Vlaamse landbouw en specifiek voor Heuvelland een moordend akkoord is." De bond hekelt de onzekerheid en is bezorgd om mentale problemen bij de boeren. Hoewel het akkoord nog steeds wat onduidelijk is, waarschuwen de landbouwers dat de voedselproductie in het gedrang kan komen.

Jonge boeren

In Dranouter en Kemmel richten ze zich tot Brussel. Hun boerenverstand bieden ze aan om met de Vlaamse politici mee te denken aan meer redelijke oplossingen. Voor de toekomst van de jonge boeren vragen de actievoerders rechtszekerheid en perspectief. Het akkoord komt voor landbouwbedrijven ook nog eens bovenop de al strenge Europese habitatrichtlijnen in de streek.