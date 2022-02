Boeren bezorgd om gevolgen stikstofplan

Vooral voor de varkens -en kippenhouders zijn de maatregelen ingrijpend. Hendrik Vandamme, ABS West-Vlaanderen: "Als ik dat vergelijk met wat in Nederland op tafel komt – 25 miljard – om de veehouderijen te reduceren dan is 3,6 miljard toch wel weinig. We gaan zien wat er mee gebeurt en hoe het verdeeld wordt."



Stikstofdioxide in de lucht en ammoniak uit mest die in de bodem gaat, zijn schadelijk voor mens en milieu. De landbouw zorgt voor goed de helft van alle stikstof-uitstoot. De 40 meest vervuilende bedrijven – met een rode kaart - moeten al dicht tegen 2025. Andere kunnen voortdoen als ze investeren in technologische oplossingen, of hun veestapel afbouwen. "Het zal zeer belangrijk zijn dat de administratie op een verstandige manier omgaat met de getroffen landbouwers. En ook dat er rekening wordt gehouden met vorige investeringen, de leeftijd van bedrijfsleiders, eventuele opvolging, jonge mensen die bezig zijn. Dat zijn allemaal zaken die meegenomen moeten worden bij de bedragen die uitgekeerd zullen worden."

Veel West-Vlaamse landbouwers zitten nu in de buurt van beschermde natuurgebieden. Vlaanderen voorziet elk jaar ook een pot van 100 miljoen euro waaruit steden en gemeenten kunnen putten bij een herbestemming van gronden.