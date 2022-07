Boer rijdt eigen oogst stuk, de prijzen zijn te laag

Een groenteteler uit Tielt heeft zijn veld met bloemkolen omgeploegd. De man is gefrustreerd over de prijs die hij krijgt van de diepvriesgroentebedrijven. Zijn filmpje van de vernieling gaat rond op sociale media.

De bloemkolen zijn rijp voor de oogst maar toch kiest de boer er voor om ze te vernietigen. Want de prijs van de afnemer is veel minder dan verwacht en de teler wil niet verkopen met verlies. De sector van de diepvriesgroentebedrijven zegt dat ze het akkoord met de telers respecteren. Alleen produceren die te veel, terwijl de vraag niet toeneemt, en dan zakt de prijs.

Nog dit: ook andere landbouwers vernielen de oogst bloemkolen, niet omwille van de prijs maar door schade door de droogte. (lees verder onder de foto)

Dirk Martens uit Meulebeke bijvoorbeeld. Hij vernietigt 6 van zijn 16 ha bloemkolen. Door het captatieverbod zijn ze stuk. Voor hem is het frustrerend als hij hoort dat bij zijn collega in Tielt de oogst wel heel goed gelukt is, maar hij maar de helft van de prijs krijgt van de industrie wegens overproductie. Volgens Martens zou de industrie de oogst als één geheel moeten zien en niet per landbouwer.