Boektopia wordt grote boekenbeurs, Kortrijk is gaststad

Dat heeft Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon donderdag bekendgemaakt. Hij is "enorm blij" met Boektopia. "Daarmee vullen we de leemte op die was ontstaan na het wegvallen van de traditionele Antwerpse boekenbeurs." Er was er al een eerste kleine editie van Boektopia, dat nu dus een doorstart maakt als grootschalige boekenbeurs, in Kortrijk, dat vorig jaar 28.000 bezoekers lokte.

Boektopia vindt dit jaar plaats van 28 oktober tot en met 5 november, met Kortrijk Xpo als centrale hub. Lezers kunnen er snuisteren in "de grootste boekenhandel van Vlaanderen" en honderden nationale en internationale auteurs ontmoeten. Tegelijkertijd zullen er tijdens de hele maand november overal in Vlaanderen activiteiten plaatsvinden in tal van boekhandels, bibliotheken, scholen en op podia van literaire organisaties.

Waar Boektopia in 2024 zal plaatsvinden, is nog niet beslist.

Bekijk ook: