Boektopia wil nieuwe wind doen waaien door boekenlandschap

Boekenliefhebbers mogen zich verwachten aan zes belevingsroutes, 150 auteurs, tal van voorstellingen, 100 signeersessies en een boekenmarathon met 20 uur interviews. Boektopia heeft ook enkele nieuwe namen gelost van de vele auteurs, dichters, tekenaars, journalisten, wetenschappers en politici die aanwezig zullen zijn, zoals de Nederlandse schrijfster Marieke Lucas Rijneveld, schrijfster en storyteller Ine Nijs en politici Herman Van Rompuy en Bart De Wever.

Boektopia wil een nieuwe wind doen waaien door het boekenlandschap. Bezoekers kunnen op een originele en interactieve manier 80 nieuwe boeken ontdekken door het volgen van verschillende routes verdeeld in 6 aparte thema’s (romans & literatuur, crimi, strips, kids, lifestyle en samenleving). Zo is er voor de kinderen onder meer een klim-en klauterparcours waar ze onderweg al spelend figuren uit de kinderboeken tegenkomen.

Daarnaast zijn er drie dagen lang voorstellingen gepland met in totaal meer dan 70 auteurs. Na elke voorstelling is er een signeersessie. Sommige auteurs hadden hun komst al bevestigd, de Nederlandse auteur Herman Koch moet jammergenoeg afhaken wegens ziekte. Onder meer Ish Ait Hamou, Lisbeth Imbo, Marc de Bel, Sandra Bekkari, Dirk De Wachter en Rob Van Essen tekenen present.

Optredens en boekenmarathon

Boekenliefhebbers zullen zich op Boektopia ook mogen verwachten aan muzikale optredens, debatten en panelgesprekken en er staat ook een boekenmarathon op het programma. Elk kwartier komt er een auteur langs voor een kort interview (ofwel live of via de webcam) en dat gedurende 20 uur in totaal. Bezoekers kunnen deze interviews live volgen in Kortrijk Xpo of via de livestream op Boektopia.be en Knack.be. Het gaat onder meer om Delphine Lecompte, Nicci French, Adriaan Van den Hoof, Marc Van Ranst, Hannelore Bedert, en Koenraad Jonckheere. Bezoekers kunnen uiteraard ook hun favoriete boek kopen in de centrale boekenwinkel waar nieuwe en populaire boeken van alle deelnemende auteurs te vinden zullen zijn.

Voor deze eerste editie werkt Boektopia nauw samen met de stad Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen. Zo krijgen bezoekers met hun Boektopia-ticket gratis toegang tot 2 musea in Kortrijk: Kortrijk 1302 en Texture.

De boekendriedaagse vindt plaats van 30 oktober tot 1 november. De online ticketverkoop start morgen/dinsdag.