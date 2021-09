Boektopia maakt eerste 10 auteurs bekend van boekendriedaagse in Kortrijk Xpo

Enkele grote namen op de eerste editie zijn de Nederlandse romanschrijver Herman Koch en Ish Ait Hamou. Ook andere auteurs uit binnen- en buitenland lezen er voor, signeren, treden op en gaan in dialoog met de bezoekers. Bekijk hieronder de volledige lijst:

Fictie: romanschrijvers Herman Koch en Ish Ait Hamou

Jeugd en strips: auteurs Marc De Bel, Guido Van Genechten en tekenaar Merho

Lifestyle: culinair auteur Pascale Naessens en zanger Johan Verminnen

Non-fictie: VUB-rector Caroline Pauwels, journalist Koen Wauters en psychiater Dirk De Wachter

Boekenliefhebbers hoeven niet te wachten tot Boektopia op 30 oktober van start gaat om hun hartje op te halen in Kortrijk. Nog voor de opening van de boekenbeurs staan boeken centraal in winkelcentrum K in Kortrijk. In het Droombos kunnen ouders en kinderen nog zeven zaterdagen lang tussen 14u00 en 17u00 hun favoriete auteurs ontmoeten.