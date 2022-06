Boektopia Kortrijk reikt hand naar deelnemende uitgevers afgelast boekenfestival Antwerpen

Het boekenevenement Boektopia in Kortrijk wil de hand reiken naar uitgevers, boekhandels en mediapartners van het afgelaste LEES! Het Boekenfestival in Antwerpen. Dat zegt woordvoerder Jo Dupré nadat het boekenfestival in Antwerpen de afgelasting aankondigde.

Na de eerste kleinschalige editie van vorig jaar, zal LEES! Het Boekenfestival in Antwerpen dit jaar geen vervolg krijgen. De geestelijke opvolger van de Boekenbeurs in Antwerp Expo gooit de handdoek in de ring, volgens beursorganisator Easyfairs omdat de verdeeldheid binnen de sector te groot is.

Uitbreiding

Ondertussen laat tegenhanger Boektopia in Kortrijk weten dat hun geplande uitgebreide editie van dit jaar wel zeker doorgaat. "Wij gaan van drie naar negen dagen tijdens de herfstvakantie en verwelkomen ook een pak meer uitgevers", zegt woordvoerder Jo Dupré.

Of Boektopia extra uitgevers moet verwachten vanwege de afgelasting in Antwerpen, blijft voorlopig afwachten. "Er zijn enkele uitgevers die zich enkel willen binden aan Antwerpen. Of zij nu toch naar Kortrijk komen, valt moeilijk te voorspellen. Wij reiken alvast de hand naar alle uitgevers, boekhandels en mediapartners die alsnog naar Kortrijk willen komen", zegt Dupré.

Boektopia vindt plaats van 29 oktober tot 6 november.