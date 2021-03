Boekingen vakantiewoningen aan kust met Pasen lopen vlotjes

Het wordt moeilijk om nog iets beschikbaar te vinden. Alleen kleine studio' s en grote vakantiewoningen zijn nog vrij. Ook grote vakantiewoningen in de Westhoek raken moeilijk verhuurd. Want we mogen nog niet met meerdere gezinnen samen op vakantie.

"Als we dat vergelijken, niet met vorig jaar want toen hadden we niks van boekingen, maar met twee jaar geleden, dan is er een stijging van het aantal boekingen met twintig procent. En dat gecombineerd met het feit dat heel wat eigenaars zelf verkiezen om zelf van hun vakantiewoning gebruik te maken, komen we nu aan bezettingspercentages van negentig tot honderd procent in bepaalde kantoren", zegt een immobiliënmakelaar in Oostduinkerke.

Ook de campings en vakantieparken krijgen veel vragen en reservaties. Maar de hotels zien nog niet meteen boekingen binnenlopen. Ze moeten het hebben van last-minutes