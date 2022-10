Boekhouder Boudewijn Seapark blijft in de cel

S.D. was pas enkele maanden als boekhouder aan de slag bij Boudewijn Seapark. In die functie zou hij ruim 90.000 euro naar zijn eigen rekening versluisd hebben, maar dat gesjoemel werd dus snel opgemerkt. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel geld de veertiger precies zou buitgemaakt hebben.

Op 18 september werd de verdachte door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van misbruik van vertrouwen. De Brugse raadkamer oordeelde vrijdagochtend opnieuw dat de boekhouder in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. Over de precieze inhoud van de zaak wilde zijn raadsman Jonas Van Oyen na de zitting niets kwijt. Wellicht speelde de gokverslaving van de verdachte een rol bij de feiten.