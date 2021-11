Boekenwurmen zijn verlekkerd op Voorleesweek

In de vrije basisschool Duizend Poot in Sint-Eloois-Vijve konden de leerlingen luisteren naar de auteurs zelf. Ze kwamen ook te weten waar die hun inspiratie haalden en wanneer het bij hen begon te kriebelen om te schrijven. Daar gaven auteurs Joris Denoo uit Heule en Brigitte Minne uit Brugge de antwoorden op. Voor Minne was het schrijven alvast een kinderdroom. "Dat begon al heel vroeg. Ik schreef dingetjes op de witte randen van de krant als er geen papier in huis was. Ik heb altijd geschreven. Een strafopstel was voor mij eerder een feest dan een straf. Ik lokte dat daarom wel eens uit," vertelt ze.

Joris Denoo was zelf als kind lid van drie bibliotheken. De man is blij even weg te zijn van zijn schrijftafel. "Ik vind dat fantastisch dat ik dat in de werkelijkheid mag meemaken. Het is fijn dat ik mijn fictie verkocht krijg aan echte lezers, want schrijven is een eenzaam beroep".

De Voorleesweek is een initiatief van Iedereen Leest en vindt telkens in de laatste week van november plaats.