Boekenfestival FAAR Oostende van start

Bezoekers van FAAR kunnen kiezen uit auteurslezingen, workshops, interviews, panelgesprekken en debatten, op een tiental locaties in Oostende. Onder meer Wim Lybaert, Sandra Bekkari, Chris De Stoop en Bregje Hofstede zijn van de partij.

Auteurs worden in de kijker gezet door auteurslezingen, proeverijen, workshops en speciale formats. Zo gaan in 'Praten over eten met eten' chefs met elkaar in gesprek over voeding terwijl ze koken voor het aanwezige publiek. Tijdens de 'Nacht van de Slapelozen' komen slaapproblemen en alles rond slaap aan bod met gasten als Lize Spit, Jeroen Olyslaegers en Johannes Verschaeve.

Tijdens het festival passeren ook Paul Verhaeghe, Frank Westerman en Peter De Graef de revue.

Lees ook: