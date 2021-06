Boekenboxen moeten leeshonger van leerlingen bevorderen

Leesconsulenten van de bib zullen speciale boxen samenstellen met boeken die inspirerend kunnen zijn voor eerste- en tweedejaars secundair onderwijs. De eerste boekenbox is geschonken aan de leerlingen van het Atheneum in Avelgem. De plaatselijke bibliotheek zal de box drie keer per jaar vullen, ze sluiten aan bij de interesses van jongeren en suggesties van leerkrachten. Het gemeenschapsonderwijs kocht ook zelf 4.400 nieuwe boeken aan voor de schoolbibliotheken. Bedoeling van dit alles is jongeren te motiveren om te lezen. (Lees verder onder de foto)

Mobiele boxen op wieltjes

"In totaal stappen 24 scholen in dit boekenproject", zegt topvrouw Raymonda Verdyck van het GO!. "Er zijn dus ook 24 rijdende boxen en die zijn gemaakt in het Atheneum van Avelgem". Behalve Avelgem stappen ook middenscholen uit Bredene, Nieuwpoort en Veurne in het project.