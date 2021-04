De boekenbeurs verhuist niet naar Kortrijk Xpo. Dat was één van de 23 kandidaten om de activiteiten van Boek.be over te nemen, maar uiteindelijk heeft niemand een concreet bod uitgebracht.

Boek.be, de organisatie achter onder meer de boekenbeurs, zit al een tijdje in moeilijkheden. Kortrijk Xpo toonde concrete interesse. Maar de deadline voor een bod liep vanmiddag af. De grootste boekenbeurs van het land komt dus voorlopig niet naar Kortrijk, en het is ook niet duidelijk of er nog een toekomst is voor beurs op zich.