Boekenbeurs: kookboeken gaan er als zoete broodjes in

Samen met het ruim assortiment over gezonde voeding en eten met verstand blijven het de belangrijkste smaakmakers waarvoor het grote publiek naar de boekenbeurs komt. Zowel de Oostendse Sandra Bekkari als de kookboeken van Pascale Naessens, uitgebracht bij Lannoo uit Tielt, blijven het goed doen.

Bij de Tieltse uitgeverij Lannoo staat de reeks “Koken met Pascale” aan de top van best verkochte boeken uit hun brede assortiment. Haar recepten van evenwichtige en eenvoudig klaar te maken maaltijden gaan er nog altijd vlot in. Toch lijkt het vet een beetje van de soep. "Kookboeken hebben een beetje boven hun stand geleefd", zegt Johan Ghysels van Lannoo. "Dat is nu weer genormaliseerd. Maar kookboeken zijn nog altijd een belangrijk genre dat ongeveer zo’n twaalf procent van de markt in beslag neemt".

Ook Sandra Bekkari is zo’n sterk merk. Als voedingsdeskundige inspireert zij een groot publiek. Op de boekenbeurs ligt het vijfde boek “Nooit meer Diëten”. Van haar reeks zijn in heel Vlaanderen een half miljoen exemplaren verkocht.