Boekenbeurs Boektopia gaat van start

In Kortrijk Xpo kun je tijdens de herfstvakantie Boektopia bezoeken. De boekenbeurs ging vorig jaar al door in een kleinere versie. Dit jaar pakken ze het bij Boektopia grootser aan, met meer bezoekers én meer boeken.

Negen dagen lang kun je in twee grote hallen in Kortrijk Xpo genieten van 12.000 boeken van ruim 70 uitgeverijen. De boekenbeurs wil met het evenement elke bezoeker opnieuw meer aan het lezen te krijgen. Zeker kinderen en jongeren grijpen steeds minder terug naar een boek.

In Kortrijk Xpo zijn niet alleen bezoekers aanwezig. Ook tientallen auteurs uit binnen- en buitenland zijn aanwezig voor lezingen, debatten en interviews.

Meer dan alleen boeken

Bovendien zet Boektopia niet enkel in op boeken. Na de snelle opkomst van podcasts hebben ook zij hun plaats in de hallen. Tijdens het evenement worden er 102 podcasts live opgenomen in de hallen en in het voorleesboos kun je 63 uur lang luisteren naar tal van boeken.

Het evenement gaat vandaag van start en loopt nog tot 6 november.