Historicus Korneel De Rynck uit Kortrijk heeft een merkwaardig boek geschreven over het dagelijkse leven in de jaren ’60: The Golden Sixties. De eerste televisie, de eerste badkamer in huis en de eerste autosnelweg naar Oostende… de lezers worden helemaal teruggekatapulteerd in de tijd.

Voor wie die tijd heeft meegemaakt zal het boek heel herkenbaar zijn. Wie niet in de Sixties leefde, zal van de ene in de andere verbazing vallen. In de Golden Sixties stijgen de welvaart en de koopkracht. Iedereen kan plots van alles kopen en dat leidt vaak tot grappige situaties. In het boek gaat het onder meer over het eerste toilet binnenshuis, en over het eenrichtingsverkeer op de E40 richting het binnenland op zondagavond.