Boek werpt licht op relikwie van het Heilig Bloed

‘Het Heilig Bloed in Brugge’ is de titel van een nieuw boek van Benoit Kervyn die 30 jaar lang coördinator was van de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie.

In zijn boek ontdek je onder meer dat de relikwie van het Heilig Bloed meer dan eens zijn vertrouwde plaats op de Burg heeft verlaten, zowel in oorlogs- als in vredestijd. Dit jaar vindt de Bloedprocessie plaats op 30 mei, en vieren ze in Brugge een driedubbele verjaardag. "In 2019 herdenken we dat 200 jaar geleden de relikwie uit haar schuilplaats kwam. Door de Franse revolutie was het weggestoken. We vieren ook dat de confrèrie opnieuw werd opgericht en dat de processie kon uitgaan".

Maria van Bourgondië

Tijdens de Franse revolutie werd alles wat met de Kerk te maken had, verbannen. Ook tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog verliet het Heilig Bloed de vertrouwde Burg. Maar het boek leert dat dat ook in vredestijd meer dan eens gebeurde. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in 1482 toen Maria van Bourgondië was gevallen van haar paard. Ze had gevraagd om het relikwie naar haar slaapkamer te brengen in het Brugse Prinsenhof om een genezing af te smeken, maar dat is niet gelukt.

Het boek ‘Het Heilig Bloed te Brugge’, devotie, bewaring in vredes- en oorlogstijd en in processie gedragen’ is te koop in alle Brugse boekhandels.