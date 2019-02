Zondag stelde auteur Dirk Musschoot in Knokke-Heist zijn boek Sweethearts voor.

Auteur Dirk Musschoot verzamelde dertig verhalen van Vlaamse meisjes die in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog verliefd werden op de Britse bevrijder. Eén daarvan is Georgette Nobus uit Knokke. Zij was één van de eregasten op de boekvoorstelling.